الأهلي واتحاد العاصمة.. تقدم جزائري حتى الدقيقة 60

يبحث الأهلي عن إدراك هدف التعادل في مرمى اتحاد العاصمة، في المباراة التي تُجري خلال اللحظات الحالية على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات نهائي السوبر الإفريقي.



تقدم اتحاد العاصمة في الدقيقة 43، عن طريق زين الدين بلعيد من ركلة جزاء.

بينما تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بعد تصدى لهجمة خطيرة من فريق اتحاد العاصمة ليحرمه من التقدم على الفريق الأحمر بالهدف الأول في مباراة السوبر الإفريقي الجارية الآن.

قام حكم المباراة بإلغاء هدف التقدم للأهلي على اتحاد العاصمة الجزائري الذي جاء في الدقيقة السادسة عن طريق النجم محمود عبدالمنعم كهربا، إلا أن الحكم ألغاه بسبب تدخل خاطئ على يد الحارس.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

مقاعد بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس.

يلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.