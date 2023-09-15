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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على موقف كهربا مع بلدية المحلة

كهربا
كهربا

قرر نادي بلدية المحلة الإبقاء على احمد مجدي كهرباء ورفض العروض المقدمة له لاحتياج الفريق لقدراته في الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

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وكان كهرباء متبقي في تعاقده مع البلدية ثلاث مواسم.

بينما تلقي اللاعب عدد من العروض للخروج علي سبيل الاعارة من أندية الترسانة وابوقير للأسمدة ومكادي واسوان.

وكان بلدية المحلة قد صعد للدوري الممتاز ويشترك ضمن الكبار في الموسم القادم.

في سياق آخر، نجح نادي النصر بقيادة اشرف توفيق المدير الفني مع عبدالرحمن جندية في التعاقد مع لاعب نادي بورتو رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب .

يأتي تعاقد النصر مع عبدالرحمن جندية بناء على اقتناع اشرف توفيق بإمكانيات اللاعب.

عبد الرحمن جندية مواليد 98 بدأ مشواره مع الكرة في صفوف الناشئين بالنادي الاهلي ولعب لعدد من الأموية أبرزها بتروجيت ووادي دجلة وبورتو السويس
في سياق مختلف، أجري اتحاد الكرة القرعة الخاصة بدوري القسم الثاني ب مجموعة القاهرة وأشارت القرعة عن مواجهات قوية في الاسبوع الاول من الموسم الجديد وجاءت المباريات كالتالي ..
م.ش.العريش مع جنوب سيناء
الشمس مع العبور
المريخ مع النصر
السويس مع مستقبل سبورت
نجمه سيناء باي.

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