منتخب التنس يواجه اوروجواى فى كأس ديفيز.. غدا

يخوض منتخبنا الوطنى للتنس للرجال غدا السبت مباراته امام مضيفه اوروجواى بالعاصمة مونتفيدو ضمن منافسات المجموعة الثانية العالمية لكأس ديفيز.

ويضم منتخبنا كل من اللاعبين محمد صفوت لاعبا وكابتن وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا واكرم السلالى.

واسفرت القرعة التى اجريت اليوم عن مواجهة محمد صفوت للاعب اجناشيو كارو وكريم مأمون امام فرانكو رونكاديللى و محمد صفوت مع فرانكو وكريم مأمون مع اجناشيو واخيرا مباراة الزوجى محمد صفوت واكرم السلالى أمام اريل بيهار و مارتين كوفاس.

من جانب اخر حقق لاعبى منتخب الناشئين والناشئات فى سماش الدولية للتنس (J200) حيث فاز نور فتح الله بالمركز الاول للزوجى مع زميله التونسى علاء طريفى والمركز الثالث فردى فيما حصلت جنى حسام المركز الثانى والوصيف للبطولة ذاتها وذلك بعد اداءا راقيا فى منافسات الفردى .