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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشافي يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة نهاية الموسم الجاري

تشافي
تشافي

كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حقيقة رحيله عن البارسا عقب نهاية الموسم الجاري.
 

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ونجح تشافي في إعادة البلوجرانا لمنصات التتويج من جديد، حيث حقق لقب الليجا الموسم الماضي، وكأس السوبر الإسباني، ليحجز الفريق مقعدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالية.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والمقرر لها غدًا السبت.
 

تصريحات تشافي
تحدث تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "تناقشت عن تمديد عقدي مع الرئيس وديكو، لكن بالنسبة لي الأداء هو المهم".

وتابع تشافي تصريحاته: "في حالة لم تكن هناك أهداف واضحة في نهاية الموسم، فهذا لا يستحق توقيع عقد طويل، الأمر هنا يتعلق بالأداء والفوز بالألقاب".

وأختتم المدرب الإسباني تصريحاته: "لن أكون مشكلة لنادي برشلونة، عندما نرى أن استمراريتي كمدرب ليس أمرا صحيحا سأغادر.. وسيتم إعلان تجديد عقدي خلال أيام قليلة بلا شك".

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن تشافي أتفق مع إدارة برشلونة على تمديد عقده الحالي مع النادي حتى عام 2025.

وأشارت إلى أن توقيع العقود ستكون خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني في استمرار المدرب الإسباني على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا.

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