تناول صابونا سائلا.. شاب يقدم على إنهاء حياته بالأقصر

أقدم شاب بمدينة الأقصر، على محاولة لإنهاء حياته بتناول وشرب كمية من الصابون السائل، وذلك لمروره بضائقة نفسية.

تناول صابون سائل..شاب يقدم على إنهاء حياته بالاقصر

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة يفيد بإقدام شاب على محاولة لإنهاء حياته وذلك بتناول وشرب كمية من الصابون السائل.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث لتجد شاب يدعى: ع.م.ب، 18 سنة، في حالة غيبوبة وإغماء، وذلك نتيجة لتناوله كمية من الصابون السائل لإنهاء حياته.

ونقلت سيارة الإسعاف على الفور الشاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

كما أصيبت سيدتان بكسور بمنطقة المنشية بقلب مدينة الأقصر؛ نتيجة إصابتهما في حادث تصادم تروسيكل صدمهما خلال سيرهما بالشارع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر، من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل بمواطنتين خلال سيرهما؛ أسفر عنه إصابة سيدتين بكسور في منطقة المنشية بمدينة الأقصر.

أسماء المصابين

وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث؛ ليتبين إصابة كل من: ناهد حافظ زكي، 39 سنة، باشتباه كسر بالقدمين، ومها سلطان عفيفي، باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

وتم نقل المصابتين على الفور إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.