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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف الجهاز الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكى، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الفرنسى الموسم الجاري 2023/2024.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان ونيس في العاشرة من مساء الليلة.


تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس
 

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.
الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دانيلو، سكرينيار، أشرف حكيمي.
الوسط: سولير، فيتينها، وارن زائير إيمري.
الهجوم: كيليان مبابي، ديمبيلى، جونزالو راموس.
وكان باريس سان جيرمان، قد تعرض لتعثر فى بداية مشواره بالدوري الفرنسي، بعدما تعادل سلبيًا مع لوريان، ثم التعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع تولوز وبعدها فاز على لانس بثلاثية، ثم اكتسح أولمبيك ليون 4-1.
الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل وصافة ترتيب الدورى الفرنسى، برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.
فيما يأتي نيس، فى المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات حيث حقق فوز وحيد و3 تعادلات وبدون هزيمة.

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