تشكيل ليفركوزن أمام بايرن ميونخ بالبونديسليجا

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023 /2024.



ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب البونديسليجا، بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة المدرب الإسباني ألونسو، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، بينما يحل البفاري بايرن ميونخ في الوصافة بنفس الرصيد، لكن الأهداف المسجلة تصب في صالح الفريق المتصدر.

تشكيل باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ

حارس المرمى: هراديكي.

الدفاع: جوناثان تاه، كوسونو وتابسوبا

خط الوسط: هوفمان، أندريتش، جريمالدو، تشاكا وفريمبونج.

خط الهجوم: بونيفاس وفيرتز.

في المقابل، كشف توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ عن تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: أولريتش.

خط الدفاع: ديفيز، أوباميكانو، مين جاي ولايمر.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا ومولر.

خط الهجوم: جنابري، هاري كين وليروي ساني.