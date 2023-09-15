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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل ليفركوزن أمام بايرن ميونخ بالبونديسليجا

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023 /2024.

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ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب البونديسليجا، بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة المدرب الإسباني ألونسو، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، بينما يحل البفاري بايرن ميونخ في الوصافة بنفس الرصيد، لكن الأهداف المسجلة تصب في صالح الفريق المتصدر.

تشكيل باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ

حارس المرمى: هراديكي.

الدفاع: جوناثان تاه، كوسونو وتابسوبا

خط الوسط: هوفمان، أندريتش، جريمالدو، تشاكا وفريمبونج.

خط الهجوم: بونيفاس وفيرتز.
في المقابل، كشف توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ عن تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:
حارس المرمى: أولريتش.

خط الدفاع: ديفيز، أوباميكانو، مين جاي ولايمر.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا ومولر.

خط الهجوم: جنابري، هاري كين وليروي ساني.

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