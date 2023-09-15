تشكيل ليفركوزن أمام بايرن ميونخ بالبونديسليجا
أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023 /2024.
ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب البونديسليجا، بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة المدرب الإسباني ألونسو، حيث يأتي في المركز الأول برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، بينما يحل البفاري بايرن ميونخ في الوصافة بنفس الرصيد، لكن الأهداف المسجلة تصب في صالح الفريق المتصدر.
تشكيل باير ليفركوزن أمام بايرن ميونخ
حارس المرمى: هراديكي.
الدفاع: جوناثان تاه، كوسونو وتابسوبا
خط الوسط: هوفمان، أندريتش، جريمالدو، تشاكا وفريمبونج.
خط الهجوم: بونيفاس وفيرتز.
في المقابل، كشف توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ عن تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:
حارس المرمى: أولريتش.
خط الدفاع: ديفيز، أوباميكانو، مين جاي ولايمر.
الوسط: كيميتش، جوريتسكا ومولر.
خط الهجوم: جنابري، هاري كين وليروي ساني.