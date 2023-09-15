الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سايس يدون ظهوره الأول مع الشباب السعودي بهدف

بوابة الوفد الإلكترونية

قاد المدافع المغربي رومان سايس، الشباب لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري السعودي بالموسم الحالي، على حساب الفيحاء في الجولة السادسة.

وحملت مباراة الشباب والفيحاء الظهور الأول لسايس مع الليوث، ونجح في ترك بصمة واضحة بتسجيله هدف الفوز ويرسم البسمة على وجوه جماهيره الشباب بعد النتائج المتردية منذ انطلاق المسابقة.

وجاء هدف رومان سايس مع الشباب مع بداية الشوط الثاني من رأسية سكنت شباك الفيحاء ليوقع بذلك على انتصار الشباب الأول في الدوري السعودي لهذا الموسم.

وصعد الشباب إلى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط ويستعد لمواجهة الحزم، يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من المسابقة.

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