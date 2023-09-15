سايس يدون ظهوره الأول مع الشباب السعودي بهدف

قاد المدافع المغربي رومان سايس، الشباب لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري السعودي بالموسم الحالي، على حساب الفيحاء في الجولة السادسة.

وحملت مباراة الشباب والفيحاء الظهور الأول لسايس مع الليوث، ونجح في ترك بصمة واضحة بتسجيله هدف الفوز ويرسم البسمة على وجوه جماهيره الشباب بعد النتائج المتردية منذ انطلاق المسابقة.

وجاء هدف رومان سايس مع الشباب مع بداية الشوط الثاني من رأسية سكنت شباك الفيحاء ليوقع بذلك على انتصار الشباب الأول في الدوري السعودي لهذا الموسم.

وصعد الشباب إلى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط ويستعد لمواجهة الحزم، يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من المسابقة.