أكرهت على توقيع 32 إيصال أمانة .. حبس 3 أشخاص استدرجوا سيدة لسرقة هاتفها بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس ثلاثة أشخاص متهمين بالنصب على ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وسرقة هاتفها، بعد استدراجها بحجة إعطائها قرضا ماليا بنطاق دائرة القسم.

خلوها تمضي على 32 إيصال أمانة .. حبس 3 أشخاص استدرجوا سيدة لسرقة هاتفها بالبساتين

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من ربة منزل بتضررها من أشخاص مجهولين، لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرضا ماليا نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم، لتسليمها المبلغ المالي إلا أنها فوجئت - عقب توقيعها على إيصالات الأمانة - أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول، وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه،وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجني عليهما") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظرًا لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حاليًا خارج البلاد" ، وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، اختمرت فى ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجني عليها" عقب علمهم برغبتها في اقتراض مبلغ مالي ،وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحقيق مع تاجر مخدرات في كرداسة

كما تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار في محافظة الجيزة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته 19.300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.9 مليون جنيه تقريبا.