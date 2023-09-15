مدرب توتنهام يبعث برسالة لـ "البرازيلي ريتشارليسون"

وعد أنج بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الجمعة، بأن فريقه سيبذل كل ما في وسعه لمساعدة مهاجمه البرازيلي الدولي ريتشارليسون الذي قال، إنه سيستعين بمختص في الصحة النفسية لمساعدته في استعادة حاسته التهديفية.

ظهر اللاعب البرازيلي " 26 عامًا "باكيًّا على مقاعد البدلاء بعدما استبدله المدرب في الدقيقة 71 من الفوز 5-1 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

قال المهاجم، بأنه سيستعين بمختص في علم النفس لمساعدته "على العودة أقوى".

قال بوستيكوجلو، استضافة شيفيلد يونايتد يوم السبت: “أي شيء يحتاجه ريتشي، سنساعده في الوصول إلى الحالة التي يريدها، كان متأثرا بعد المباراة، ولا بأس بذلك”.

أضاف :سنقدم كل الدعم الذي يحتاجه، أنا على ثقة أن كل لاعب في غرفة الملابس يعاني من أمر ما، دائمًا ما يكون هناك شيء في غير نصابه، يتعلق الأمر بالنظر للأمور بالمنظور الصحيح وبالتوازن هذا جزء من الحياة.