تشكيل بايرن ميونخ لموقعة ليفركوزن بالدوري الألماني

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني، والتي يشهدها ملعب بملعب أليانز أرينا.



قام توخيل بإجراء تغيير على تشكيلة العملاق البفاري قبل مواجهة باير ليفركوزن، إذْ قام توخيل بالاستعانة باللاعب النمساوي كونراد لايمر، ليبدأ المباراة في مركز الظهير الأيمن، على حساب الظهير المغربي نصير مزراوي، الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

تشكيل بايرن ميونخ:



حارس المرمى: أولريتش.

خط الدفاع: ديفيز، أوباميكانو، مين جاي ولايمر.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا ومولر.

خط الهجوم: جنابري، هاري كين وليروي ساني.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل وصافة الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر ليفركوزن الترتيب بنفس رصيد البفاري لكن بفارق الأهداف.