شاهد.. هدف الأهلي الملغي على اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

ألغى الحكم هدف تقدم الأهلي على اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي المقامة الآن على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

جاء الهدف عن طريق النجم محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة السابعة، إلا أن الحكم ألغاه بسبب تدخل خاطي على يد الحارس.

شاهد هدف الأهلي الملغي من هنا

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا

مقاعد بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة:

يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس.

يلعب الأهلي المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما يلعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بعد حصده لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.