الشباب السعودي يستعيد توازنه بعد سلسلة النتائج السلبية

استعاد الشباب توازنه بعد فترة التوقف الدولي، وكسر سلسلة النتائج المخيبة التي عانى منها منذ بداية الموسم الحالي، بعدما فاز على الفيحاء بهدف في الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جاء فوز الشباب الأول بفضل صفقته الدفاعية الجديدة التي أبرمها قبيل غلق باب الانتقالات الصيفية وهو المدافع المغربي رومان سايس الذي ترك بصمة في أول مباراة مع الليوث.

واجه الشباب صعوبات كبيرة منذ بداية الموسم الحالي، إذ تلقى 3 هزائم من الوحدة والنصر والخليج وتعادل في مباراتين مع الأخدود وضمك، ما جعله يتراجع إلى قاع ترتيب الدوري السعودي، بعد أن كان ينافس في الموسم الماضي على اللقب.

يبدو أن فترة التوقف الدولي الأخيرة أحدثت تغييرات إيجابية في قلعة الليوث، بإجراء صفقات قوية ترضي طموحات الجماهير، فضلًا على إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر.

قفز الشباب بقيادة مدربه الجديد خوان بروان إلى المركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي بـ5 نقاط، ويستعد لخوض مباراته الـ7 في المسابقة أمام الحزم، يوم الخميس المقبل على ملعب فيصل بن فهد (الملز).

يعتلي اتحاد جدة صدارة الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بشكل مؤقت مع بدء منافسات الجولة السادسة، منتظرًا ما ستسفر عنه مباراتي الهلال والتعاون اللذان يأتيان في الوصافة.