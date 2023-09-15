4 أنواع من الأطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة الأمعاء

الهضم الجيد يعني أيضًا تقليل استهلاك بعض الأطعمة، إلى جانب زيادة الالتهاب، يمكن للوجبات السريعة أيضًا أن تجعلك أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وانتفاخ البطن، لذلك من الأفضل إبقائها خارج مخزن المؤن والثلاجة.

فيما يلي أسوأ الأطعمة لعملية الهضم وصحة الأمعاء:

المشروبات الغازية:

تدفع المشروبات الغازية المزيد من الهواء إلى الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات والإمساك.

الكربوهيدرات المكررة:

يتم تجريد الخبز الأبيض والأرز الأبيض والأطعمة الأخرى المصنوعة من الحبوب المكررة من جميع الألياف، ومن دون الألياف، يتم هضم هذه الأطعمة بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الأطعمة المقلية:

تحتوي الأطعمة المقلية على كميات عالية من الدهون، والتي يمكن أن تسبب الإسهال، الزيوت الزائدة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب الأمعاء.

اللبن:

مجموعة الأطعمة التي قد تكون صعبة الهضم بشكل خاص هي منتجات الألبان، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود سكر يسمى اللاكتوز، عندما لا يتم هضم اللاكتوز بشكل صحيح، يمكن أن يحدث انتفاخ البطن والانتفاخ.

يعكس الهضم لديك الطعام الذي تتناوله لتجنب الآثار الضارة لسوء الهضم والأمعاء غير الصحية، تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والأطعمة المخمرة كجزء من نظامك الغذائي اليومي.