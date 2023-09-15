المسماري: الإعصار دانيال أكبر كارثة في تاريخ ليبيا

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، "اللواء أحمد المسماري"، أن الإعصار دانيال أكبر كارثة في تاريخ ليبيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، في بيان، أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تمامًا.

وأبان الناطق باسم الجيش الليبي، أن الإعصار مسح كل شيء أمامه خلال انتقاله من غرب البلاد إلى شرقها.

وبين "المسماري" أن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطًا وجنديًا في درنة.

ونوه المسماري بأن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

العاصفة دانيال.. الصحة الليبية تُعلن العثور على شخصين أحياء

أعلنت "وزارة الصحة الليبية"، أن هناك نقصًا شديدًا في المعدات والأجهزة المتطورة في مجال عمليات البحث والإنقاذ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الصحة الليبية، أنه تم العثور على شخصين أحياء ولدينا أمل بالعثور على ناجين حتى مضي 10 أيام.

من جانبه، أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، الدكتور عثمان عبد الجليل، أن الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا بلغت 3065 حتى أمس.