استمعت إدارة مباحث الجيزة، إلى أقوال عامل متهم بانتحال صفة شرطي وسرقة سيارة سيدة بالجيزة، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة.

الاستماع إلى منتحل صفة شرطي لسرقة سيارة بطريق الفيوم

وكان قسم شرطة حدائق أكتوبر، بـ مديرية أمن الجيزة ، تلقى بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة القسم بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.

وبالفحص وسؤال المبلغة مقيمة بدائرة القسم قررت أنه حال سيرها بالطريق بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح ، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 9 أشخاص ..في انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

كما لقي عامل زراعي مصرعه في الحال، وأصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير - وادي النطرون في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو المطامير المركزي، والمصابين إلى مستشفى أبو المطامير ووادي النطرون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير - وادي النطرون، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفيات.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد علي المعداوي، 14 عاما، حسن عوض عبد الحميد، 52 عاما، أحمد فرج توفيق، 13 عاما، محمد علي عبد الخالق، 24 عاما، عبود رجب المعداوي، 17 عاما، رمضان علي عبد الخالق، 28 عاما، السيد معوض محمود، 15 عاما، شعبان رجب المعداوي، 30 عاما، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، فتحي محمد، 27 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير، وتم نقلهم لمستشفيات أبو المطامير المركزي ووادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بينما أسفر الحادث عن وفاة فتحي طاهر عبد النبي، 32 عاما، مقيم مركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على أسبابه وملابساته.