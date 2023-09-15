الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الاستماع إلى منتحل صفة شرطي لسرقة سيارة بطريق الفيوم

حملة أمنية
حملة أمنية

استمعت إدارة  مباحث الجيزة، إلى أقوال عامل متهم بانتحال صفة شرطي وسرقة سيارة سيدة بالجيزة، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة.

 

txt

حريق وسرقة..الجيزة في قبضة أحداث غير سارة اليوم

txt

السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب في الجيزة

الاستماع  إلى منتحل صفة شرطي لسرقة سيارة بطريق الفيوم

وكان قسم شرطة حدائق أكتوبر، بـ مديرية أمن الجيزة ، تلقى بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة القسم بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم. 

وبالفحص وسؤال المبلغة مقيمة بدائرة القسم قررت أنه حال سيرها بالطريق بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح ، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة  9 أشخاص  ..في انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

كما لقي عامل زراعي مصرعه في الحال، وأصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير - وادي النطرون في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو المطامير المركزي، والمصابين إلى مستشفى أبو المطامير ووادي النطرون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير - وادي النطرون، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفيات.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد علي المعداوي، 14 عاما، حسن عوض عبد الحميد، 52 عاما، أحمد فرج توفيق، 13 عاما، محمد علي عبد الخالق، 24 عاما، عبود رجب المعداوي، 17 عاما، رمضان علي عبد الخالق، 28 عاما، السيد معوض محمود، 15 عاما، شعبان رجب المعداوي، 30 عاما، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، فتحي محمد، 27 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير، وتم نقلهم لمستشفيات أبو المطامير المركزي ووادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بينما أسفر الحادث عن وفاة فتحي طاهر عبد النبي، 32 عاما، مقيم مركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على أسبابه وملابساته.

مواد متعلقة

مصرع شخص و9 آخرين في انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة .. صور

مخالفات المرور المتكررة.. أبرز أنواعها والعقوبات المقررة لها

نصب ومخدرات واتجار بالبشر.. بلوجرز خلعوا رداء الحياء لثراء من الهواء

آخر ما كتبه ضحيه قلما بقليوب: ونرجوك أنَّ ننال من أُمنياتِنا وأيامنا فوق ما نأمل يا الله

أصدقاء ضحية قلما بقليوب.. كان معروفا بعمل الخير وبيوزع هدايا على الأطفال

لعدم إجادته السباحة.. التصريح بدفن جثمان شاب توفي غرقًا بالخصوص

التصريح بدفن جثة ضحية قلما بالقليوبية

رفض بيع البيت.. تفاصيل مصرع مسن على يد ابنه بالدقهلية
الجريدة الورقية