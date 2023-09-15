هجوم مُسلح غرب "الكاميرون" يُنهي حياة شخصين

تُوفي شخصان، على يد مُسلحين في منطقة جنوب غرب "الكاميرون" الناطقة باللغة الإنجليزية والتي مزقتها الحرب، حسبما أفادت وكالة "شينجوا" الصينية، مساء اليوم الجمعة.

وقال مسؤول عسكري في المنطقة إن مسلحين يعتقد أنهم مقاتلون انفصاليون ينشطون في المنطقة فتحوا النار على سيارة كانت متجهة إلى منطقة بويا، المدينة الرئيسية في المنطقة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "شينخوا": "قتل شخصان، من بينهم السائق وراكب ونجا الآخر بأعجوبة كلهم مدنيون كانوا يمارسون أنشطتهم اليومية قبل أن يقوم الإرهابيون بهذا العمل الدنيء".

أعمال العنف

وتجددت أعمال العنف في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب البلاد منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الانفصاليون إغلاقًا لمدة أسبوعين لتعطيل استئناف المدارس.

وتُقاتل الكاميرون تمردًا انفصاليًا مُسلحًا في المناطق منذ عام 2017.