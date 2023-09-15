الشباب يهزم الفيحاء بهدف رومان سايس في الدوري السعودي

حقق فريق الشباب فوزًا مهمًا على الفيحاء بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل النجم المغربي رومان سايس الوافد الجديد لصفوف الليوث خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري هدف الشباب الوحيد في المباراة بالدقيقة 52، وهي أول مشاركة رسمية له مع الفريق.

بدأ فريق الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيم

الدفاع: الصقور – الشراري – سايس – الحربي

الوسط: كويلار - حسين – بانيغا

الهجوم: كاراسكو - هتان – ديالو

بينما بدأ الفيحاء اللقاء بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: فلاديمير

الدفاع: كونان – الشويش – سامي - البقعاوي

الوسط: رايلر - جويكو – أونيكورو - صابيري - مندش

الهجوم: ساكالا

تعرض متعب الحربي لاعب فريق الشباب السعودي لإصابة قوية في كاحل القدم أثناء مشاركته في المباراة وغادر على أثرها الملعب باكيًا، بمساعدة 2 من الجهاز الإدارة والطبي لفريق الشباب.