أسعار البيض والجبن في معرض أهلًا مدارس

شهد معرض أهلًا مدارس، المقام على أرض المعارض بمدينة نصر، إقبالًا كبيرًا في أول أيام انطلاقه اليوم الجمعة، إذْ تميز بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد من خلال منافذ السلع الغذائية.

وجاءت أسعارها كالآتي:

البيض الأحمر 150 جنيهًا.

البيض الأبيض 135 جنيهًا.

زيت زيتون نصف لتر 145 جنيهًا.

زيت زيتون ربع لتر 90 جنيهًا.

خيار مخلل 75 جنيهًا.

زيتون كلاماتا 77 جنيهًا.

ليمون معصفر بـ40 جنيهًا.

ليمون سادة بـ40 جنيهًا.

مخلل مشكل بلدي 37 جنيهًا.

مخلل لوكس 40 جنيهًا.

دبس رمان 40 جنيهًا.

خل تفاح 30 جنيهًا.

جبنة قديمة واحد كيلو 75 جنيهًا.