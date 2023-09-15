سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في البنوك

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار خلال نهاية التعاملات المصرفية في البنوك المصرية وماكينات الـATM استقراره، ويرجع هذا الثبات نظرًا لبداية الإجازة الأسبوعية اليوم الجمعة والتي تستغرق يومين وهما "الجمعة والسبت" في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الأمريكية، خلال نهاية تداولات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.