السباحة بالزعانف ترفع رصيدها إلى 4 ميداليات بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

رفعت بعثة مصر للسباحة بالزعانف رصيدها من الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية حيث أضافت البعثة اليوم ميداليتين ليصبح رصيدها 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

واستطاعت البعثة اليوم تحقيق ميداليتين بواقع فضية وبرونزية.

وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي:

توجت لوجين شوقي أبو الروس ، صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر في الدورة حتى الآن، بفضية 200 زعانف مزدوجة محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان بيراكي، فيما حققت لاعبة ايطاليا ماجوجا الميدالية البرونزية.

وأحرز أحمد هشام البرونزية منافسات 200 زعانف مزدوجة بزمن 1:38.06 خلف لاعب كرواتيا ماريك الذي فاز بالذهبية ولاعب فرنسا شيدرو الذي حقق الفضية.

وافتتحت نهائيات اليوم في السباحة بالزعانف بسباق 50 متر تحت الماء رجال واستطاع سيف الدين أيمن تحقيق المركز الرابع بزمن 15.07 ، تلاه طارق حسن في المركز الخامس بزمن 15.09.

وفي منافسات 100 متر مونو سيدات حققت جميلة علي حسن، المركز الرابع بزمن 41.69.

وفي منافسات 200 مونو رجال حقق محمود وليد المركز الخامس تلاه سيف الدين أيمن في المركز السادس.

وفي منافسات 400 متر مونو سيدات حققت جميلة علي المركز الرابع تلتها ندى مجدي في المركز الخامس.

وفي منافسات 4x50 متر زعانف مزدوجة مختلط حقق منتخبنا المكون من لوجين شوقي وطارق حسن وبسملة صبحي وأحمد هشام، المركز الخامس.

وحققت بعثة السباحة بالزعانف أمس في أول أيام منافساتها ميداليتين بواقع ذهبية وبرونزية ، حيث توجت لوجين شوقي بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد للدورة ، فيما أحرز سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58.

ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كلا من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

ويقود المنتخب فنيًا في البطولة شريف حبيب مديرًا فنيًا و عبد الله عبد الجليل مدربًا ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد محمد موسى.

ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ويرافقه العميد هيثم محمد عضو مجلس الإدارة.

ويستمر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في تصدر الرياضات المصرية من حيث التتويج بميداليات في ألعاب البحر المتوسط الشاطئية حيث حقق 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في نسخة بسكارا 2015 والتي حققت فيها بعثة مصر 11 ميدالية وهو رصيد مصر في البطولة قبل انطلاق دورة هيراكليون، ويستمر في هذه الدورة في حصد ميداليات للبعثة المصرية.