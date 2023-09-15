غادة عبدالرازق بفستان لافت في حمام السباحة تروج لمسلسها الجديد

خضعت الفنانة غادة عبدالرازق من جديد لأحدث جلسة تصوير داخل حمام السباحة لتشبه حورية البحر، لتنشر أول صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، تزامنًا مع أول أيام عرض حلقتين مسلسل "حدث بالفعل تحت الحزام".

بدت غادة عبدالرازق بإطلالة لافتة، داخل حمام السباحة، إذْ ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، ينتمى لقصة الأوف شولدر، بذيل طويل من جانب واحد، صمم من قماش الستان باللون الكناري، عكس الفستان كالعادة قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

تزينت ببعض المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة لتزيد من جمالها وأناقتها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

غادة عبدالرازق:



ولدت في كفر صقر بمحافظة الجيزة في مصر، وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبدالرازق الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الـ12 من عمرها، لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وشقيقة تدعى يسرية.

بعد أن انفصل والداها عن بعضهما البعض وتزوج كلاهما، أصبح لديها أخت غير شقيقة من والدها اسمها إيمان، وأخت غير شقيقة أيضًا من والدتها واسمها سوزان.

بعد وفاة والدها التي كانت الصدمة الأولى في حياتها، تولى شقيقها خليل مسئولية رعايتها إلا أنه توفي بعد 4 سنوات من وفاة والدها في حادث سير في ألمانيا وكان في الـ25 من عمره وسببت وفاته صدمة أخرى في حياتها.

تلقت غادة عبدالرازق تعليمها في مدارس القاهرة، والتحقت بكلية العلوم قسم الحاسب الآلي، وتخرجت منها وحصلت على البكالوريوس.

بدأت حياتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية، ثم ظهرت في عدد من الأفلام والمسلسلات بأدوار ثانية، شاركت في مسلسل عائلة الحاج متولي الذي كان الانطلاقة الحقيقية لها كممثلة وتوالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات كثيرة.

شاركت في تقديم البرامج التلفزيونية مثل ريا وسكينة (2008)، بمشاركة الفنانة هالة فاخر، وطبق النجوم (2004) بالإضافة إلى مشاركتها عضو لجنة تحكيم عام 2015 في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ مع كارمن لبس قصي خولي وباسل خياط.

كما شاركت أيضًا في عدد من المسرحيات وهي: (طرائيعو) مع محمد هنيدي، ومسرحية (حودة كرامة) مع أحمد آدم.

حياتها الخاصة:

تزوجت غادة عبدالرازق مرات عدة أولها من رجل الأعمال السعودي "عادل قزاز" وكانت تبلغ من العمر 17 عامًا، أنجبت غادة من عادل ابنتها الوحيدة "روتانا"، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال من بور سعيد إلا أن هذا الزواج انتهى بسرعة بسبب فرق السن الكبير بينهما.

كما تزوجت من "حلمي سرحان" ومن المنتج "وليد التابعي"، وفي عام 2012 تزوجت من محمد فودة والذي انفصلت عنه أيضًا بعد زوج دام 8 أشهر دون أي أسباب شخصية.