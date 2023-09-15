ثقافة الصبحة توجه لترسيخ حب الوطن في قلوب الشباب

نظمت مكتبة الطفل والشباب في صبحة بنجاح ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "مصر حب وعلم"، برئاسة محمد على عيسى، رئيس المكتبة. تمت المناقشة في مقر المكتبة، بحضور أحمد محمد عبد العظيم الذي قدم مجموعة من النصائح الهامة لترسيخ مفهوم المواطنة وحب الوطن، وتمجيده، وأهمية الحفاظ على أراضيه.

دور الأسرة في تنشئة جيل قادر على حب الوطن

تناولت الندوة أهمية دور الأسرة في تنشئة جيل قادر على حب الوطن وحماية أراضيه. قدم أحمد محمد عبد العظيم مجموعة من النصائح والإرشادات للآباء والأمهات لتعزيز الانتماء الوطني لدى أبنائهم، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على أراضي الوطن والمحافظة عليها.

وفي إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وجرى تنظيم هذه الندوة المكتبية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد تم استضافة أحمد محمد عبد العظيم بصفته خبيرًا في مجال تطوير الوعي الوطني ليشارك الحضور بمعرفته وخبرته.

تهدف هذه الفعاليات الثقافية والفنية إلى تقديم برامج متنوعة للجمهور في مجالات الفن والثقافة، وتعزيز الوعي الثقافي والوطني لدى المجتمع. ومن المتوقع أن تحقق هذه الفعاليات نجاحًا كبيرًا في تشجيع الاهتمام بالثقافة والفن في المدينة.

يُشكِل برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" فرصة ممتازة للمجتمع المحلي للاستمتاع بحضور العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المميزة. ومن المهم أن تواصل مكتبة الطفل والشباب في صبحة العمل على استضافة مثل هذه الفعاليات لتعزيز مفهوم المواطنة وحب الوطن بين الأجيال الصغيرة.

ثقافة الصبحة توجة لترسيخ حب الوطن في قلوب الشباب

ثقافة الصبحة توجة لترسيخ حب الوطن في قلوب الشباب

ثقافة الصبحة توجة لترسيخ حب الوطن في قلوب الشباب

ثقافة الصبحة توجة لترسيخ حب الوطن في قلوب الشباب