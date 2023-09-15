مدير بيطري المنيا يتفقد مشروع تسمين العجول بسمالوط

تفقد الدكتور فتحي عبد العال محمد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم الجمعة، مشروع قلوصنا بسمالوط لتسمين العجول و مشروع تحسين السلالات، وذلك في إطار المتابعات للأماكن الجاري تطويرها بالمحافظة للمتابعة وتذليل العقبات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، و السيد القصير وزير الزراعة ، و اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف المرور الدوري على الأماكن التي تم إنشاؤها ، والجاري تطويرها للمتابعة وتذليل العقبات.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، خلال زيارته لمشروع قلوصنا وكيفية الإستفادة منه وتطويره ورفع كفاءته بدعمه بأجهزة و معدات بمواصفات ومقاييس عالمية ليكون من المشروعات التكميلية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني ومن أهمها اللحوم مثل: إحياء مشروع تسمين العجول و مشروع تحسين السلالات من الماشية مما يتواكب معه زيادة في أعداد الذبائح في المجازر مما يتطلب تطوير هذه المزارع.

و يأتي تطوير المشروع بالمنيا ، في إطار خطة الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ، ووزارة الزراعة و الجهاز المركزي للتعمير ( وزارة السكان ) ، والذي يأتي في الأسبقية الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية ، لتواكب زيادة الإستهلاك من اللحوم الحمراء ، حيث يتم تطوير و رفع كفاءة وإحلال وتجديد عدد من المباني بالمحافظة.

في سياق متصل، تفقد مدير المديرية، المكان المخصص لحماية الحيوانات أثناء الأزمات والسيول بقرية شوشة ، و أشاد خلال المتابعة الميدانية لإدارة سمالوط بالإنشاءات التي تمت من إحلال وتجديد لإدارة سمالوط ، و جهود المديرية لمتابعه خطه تطوير المنشآت ورفع كفاءتها بالمحافظة.