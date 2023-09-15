الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مدير بيطري المنيا يتفقد مشروع تسمين العجول بسمالوط

مشروع  تسمين العجول
مشروع  تسمين العجول بسمالوط

تفقد الدكتور فتحي عبد العال محمد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم الجمعة، مشروع قلوصنا بسمالوط لتسمين العجول و مشروع تحسين السلالات، وذلك في إطار المتابعات للأماكن الجاري تطويرها بالمحافظة للمتابعة وتذليل العقبات. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي  محافظ المنيا ، و السيد القصير وزير الزراعة ،  و اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف المرور الدوري على الأماكن التي تم إنشاؤها ،  والجاري تطويرها للمتابعة وتذليل العقبات. 

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، خلال زيارته لمشروع قلوصنا وكيفية الإستفادة منه وتطويره ورفع كفاءته بدعمه بأجهزة و معدات بمواصفات ومقاييس عالمية ليكون من المشروعات التكميلية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني ومن أهمها اللحوم مثل: إحياء مشروع تسمين العجول و مشروع تحسين السلالات من الماشية مما يتواكب معه زيادة في أعداد الذبائح في المجازر مما يتطلب تطوير هذه المزارع. 

 

و يأتي تطوير المشروع بالمنيا ، في إطار خطة الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ، ووزارة الزراعة  و الجهاز المركزي للتعمير ( وزارة السكان ) ، والذي يأتي في الأسبقية الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية ، لتواكب زيادة الإستهلاك من اللحوم الحمراء ، حيث يتم تطوير و رفع كفاءة  وإحلال وتجديد عدد من المباني بالمحافظة.

في سياق متصل، تفقد مدير المديرية، المكان المخصص لحماية الحيوانات أثناء الأزمات والسيول بقرية شوشة ، و أشاد خلال المتابعة الميدانية لإدارة سمالوط بالإنشاءات التي تمت من إحلال وتجديد لإدارة سمالوط ، و جهود المديرية لمتابعه خطه تطوير المنشآت ورفع كفاءتها بالمحافظة.

الجريدة الورقية