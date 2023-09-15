بوتين يُعلن استعداد روسيا لبدء مُحادثات سلام مع أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن بلاده لم ترفض قط إجراء مُحادثات مع أوكرانيا ردًا على اقتراح الولايات المتحدة بأن موسكو تُماطل في المُحادثات، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي بروسيا، قال بوتين: "لم نرفض المحادثات أبدًا، وإذا كان الطرف الآخر يريدها، فمن المرحب به أن نقول ذلك بشكل قاطع، كما أقول الآن".

وأضاف الرئيس الروسي، أن المرسوم الذي وقعه فولوديمير زيلينسكي العام الماضي بحظر المفاوضات مع حكومة بوتين يمنع أي مناقشات من هذا القبيل.

وتابع بوتين: "نحن لا نسمع أي شيء بخصوص المحادثات من الجانب الآخر".ى

ووفقًا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخيرًا إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشرات حتى الآن على أن بوتين "مهتم بدبلوماسية هادفة".

التهديدات الأوكرانية للصحفيين الروس تُثير غضب موسكو

أعربت "وزارة الخارجية الروسية"، عن غضب وانزعاج موسكو من مظهر آخر من مظاهر الطبيعة الإرهابية لنظام كييف، الذي أقدم على توجيه تهديدات بالقتل للصحفيين الروس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرب روسيا عن غضبها حيال مظهر آخر للجوهر الإرهابي لنظام كييف، الذي ينشر، بالتواطؤ مع رعاته الغربيين، تهديدات بالقتل ضد صحافيين ومراسلين حربيين وشخصيات حكومية وعامة روس".

نظام كييف

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن روسيا "ستسعى للحصول على رد فعل مناسب من الهياكل المتعددة الأطراف المعنية على مثل هذه الهجمات التي يشنها نظام كييف، والتي تعتبر شائنة في قسوتها واستهتارها".

ويوم أمس الخميس، أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة تسعى للتحقق من حقيقة تصريحات المتحدثة باسم قوات كييف سارة أشتون سيريلو، بهدف التأكد من عدم وجود أي تهديدات ضد الصحفيين الروس.