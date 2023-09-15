روسيا تُدهش الغرب بوتيرة تصنيعها الذخائر.. صحيفة تُوضح

ضاعفت "روسيا"، إنتاج القذائف والذخائر قياسًا بما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، وتُنتج سبعة أضعاف إنتاج الغرب رغم عقوباته ضدها، حسبما أفادت صحيفة "Do Rzeczy"، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة، أن إنتاج وتصنيع الذخيرة يكلف روسيا أقل بكثير مما يكلف الدول الغربية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق اليوم أن الأسطول الروسي سيتسلم 12 سفينة وغواصة جديدة ستدخل الخدمة حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح أن تحسين البحرية وقدراتها يضمن الدفاع عن المصالح الجيوسياسية الروسية ويمكّن روسيا من الرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديدة.

التهديدات الأوكرانية للصحفيين الروس تُثير غضب موسكو

أعربت "وزارة الخارجية الروسية"، عن غضب وانزعاج موسكو من مظهر آخر من مظاهر الطبيعة الإرهابية لنظام كييف، الذي أقدم على توجيه تهديدات بالقتل للصحفيين الروس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرب روسيا عن غضبها حيال مظهر آخر للجوهر الإرهابي لنظام كييف، الذي ينشر، بالتواطؤ مع رعاته الغربيين، تهديدات بالقتل ضد صحافيين ومراسلين حربيين وشخصيات حكومية وعامة روس".

نظام كييف

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن روسيا "ستسعى للحصول على رد فعل مناسب من الهياكل المتعددة الأطراف المعنية على مثل هذه الهجمات التي يشنها نظام كييف، والتي تعتبر شائنة في قسوتها واستهتارها".

ويوم أمس الخميس، أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة تسعى للتحقق من حقيقة تصريحات المتحدثة باسم قوات كييف سارة أشتون سيريلو، بهدف التأكد من عدم وجود أي تهديدات ضد الصحفيين الروس.