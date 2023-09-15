زمالك 2006 يفوز على أصحاب الجياد في دوري المحترفين

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006، على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 25/33 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري المحترفين.

وقدم لاعبو الزمالك أداء قويا خلال شوطي اللقاء، وانهي الأبيض الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11/18 ،قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 25/33 .

ومن المنتظر أن يواجه الفريق نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: محمد رمضان "هتلر "مديراً فنياً ومحمد البوهي مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي وجمال شعبان إداريا.