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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زمالك 2006 يفوز على أصحاب الجياد في دوري المحترفين

زمالك 2006
زمالك 2006

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006، على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 25/33 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري المحترفين.

وقدم لاعبو الزمالك أداء قويا خلال شوطي اللقاء، وانهي الأبيض الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11/18 ،قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 25/33 .

ومن المنتظر أن يواجه الفريق نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: محمد رمضان "هتلر "مديراً فنياً ومحمد البوهي مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي وجمال شعبان إداريا.

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