تحقيقات موسعة مع خاطف روح شاب أثناء الدفاع عن شقيقه بالإسكندرية

تحقق نيابة المنتزه بشرق الإسكندرية فى واقعة مصرع شاب طعنا بسكين أثناء محاولته الدفاع عن شقيقه في مشاجرة، بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، تبين قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه سدد له طعنة نافذة أودت بحياته أثناء مشاجرة وقعت في شارع برنيس ، لوجود خلافات بين المتهم وشقيق المجنى عليه.

كان قد تلقى قسم المنتزه أول بالإسكندرية، إخطارا من مستشفى شرق المدينة، يفيد وصول أحد الأشخاص مصاب بحرح طعنى بالصدر وتوفى فور وصوله.

وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى المستشفى المذكور وتبين وجود جثة «ص.م. ص»، وبمناظرتها تبين إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى. وبسؤال الشهود اتهموا المدعو «ق.م» بالتسبب في وفاة المجنى عليه.

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم وشقيق المجنى عليه بشارع برنيس متفرع من شارع محمد نجيب، بمنطقة سيدى بشر، دائرة القسم، وعلى إثرها تدخل المجنى عليه للدفاع عن شقيقه إلا أن المتهم أستل سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وسدد للمجنى عليه طعنة نافذة بالصدر وفر هاربا.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق ، أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان بعد انتهاء الطبيب الشرعى من مهمته.