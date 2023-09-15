سجل المواجهات المباشرة بين باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي

في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الفرنسي الممتاز ( ليج ١ ) يستضيف فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب منافسة نيس احد اقطاب المنافسة هذا الموسم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية .



بداية مهزوزة



وتعد مواجهة باريس سان جيرمان مع نيس هي قمة مباريات الجولة الخامسة حيث يعد نيس احد الفرق المنافسة على اللقب وفي مقدمتهم بالقطع باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي بدأ حملة الدفاع عن لقبه ببداية مهزوزة في الجولتين الاولى والثانية بالتعادل مع لوريان وتولوز الان فريق العاصمة بقيادة مديره الفني الأسباني لويس انريكي نجح في تجاوز هذه النهاية وحقق انتصارين متتاليين على لينز بثلاثة أهداف لهدف ثم فوز كاسح خارج ملعبه على اوليمبيك ليون بأربعة أهداف مقابل هدف ليجمع باريس سان جيرمان ثمان نقاط حتى الان يحتل بها المركز الثاني خلف موناكو المتصدر .

اما نيس فعلى نفس الوتيرة افتتح الموسم بثلاث تعادلات متتالية امام ليل ثم لوريان واخيرا امام ليون لكنه حقق الفوز الاول امام ستراسبورج في الجولة الرابعة بهدفين مقابل لاشىء ليرفع رصيده الى ست نقاط في المركز الثامن .

السجل التاريخي للقاءات الفريقين

والتقى باريس سان جيرمان مع نيس عبر تاريخهما في ٤٩ مباراة فاز باريس سان جيرمان في ٢٦ مباراة وفاز نيس في ١٣ مباراة واحتكم الفريقين الى التعادل في عشر مباريات وسجل باريس سان جيرمان ٨١ هدف بينما سجل نيس ٤١ هدف.

اما على ملعب باريس سان جيرمان فقد التقى الفريقين في ٢٥ مباراة انتهت ١٣ مباراة بفوز صاحب الملعب بينما فاز الفريق الزائر في خمس مباريات وحسم التعادل سبع مباريات وسجل باريس سان جيرمان ٤٤ هدف بينما سجل نيس ٢٣ هدف .

سجل اخر عشر مواجهات مباشرة بين باريس سان جيرمان ونيس

٢٩ سبتمبر ٢٠١٨ نيس - باريس سان جيرمان : ٠ / ٣

٤ مايو ٢٠١٩ باريس سان جيرمان - نيس : ١ / ١

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ نيس - باريس سان جيرمان: ١ / ٤

١٥ مارس ٢٠٢٠ باريس سان جيرمان - نيس : ألغيت

٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ نيس - باريس سان جيرمان : ٠ / ٣

١٣ فبراير ٢٠٢١ باريس سان جيرمان - نيس : ٢ / ١

١ ديسمبر ٢٠٢١ باريس سان جيرمان - نيس : ٠ / ٠

٣١ يناير ٢٠٢٢ باريس سان جيرمان - نيس : ٠ / ٠

٥ مارس ٢٠٢٢ نيس - باريس سان جيرمان : ١ / ٠

١ أكتوبر ٢٠٢٢ باريس سان جيرمان - نيس : ٢ / ١

٨ أبريل ٢٠٢٣ نيس - باريس سان جيرمان : ٠ / ٢

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