شهد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، انقلاب سيارة نقل محملة بالردة داخل مصرف على طريق طريق دنديط - ميت غمر، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



انقلاب سيارة محملة بالردة داخل مصرف بالدقهلية



وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بانقلاب سيارة نقل محملة بالردة داخل مصرف على طريق دنديط ميت غمر.



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم د هـ ي 8953 محملة بالردة، وتم استخراج السيارة بمعرفة لودر أهالي بعد تفريغ حمولة السيارة على الطريق، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية



وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، ملقاة على جانب الطريق بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر بحوزته على أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.



وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة للجثة للتعرف عليها والوصول لأهليتها، ورفع بصماتها والبصمة الوراثية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد عثور الأهالي على جثة شخص على جانب الطريق بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين عثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، ملقاة بطريق أبو الغيط دائرة المركز، يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

