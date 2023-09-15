المفتي: لكل فتوى حكاية والصحابة غيروا فتاوي كانت موجودة في عهد رسول الله (شاهد)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن دار الإفتاء لديها خبرة طويلة في صناعة الفتوى.

وتابع “علام” خلال تصريحاته ببرنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: أن لكل فتوى حكاية من الناحية العلمية، خصوصًا فيما يتعلق بالتغير في المجتمع والمكان والزمان، وتعديل في المسار.

وأضاف أن “الشريعة الإسلامية جاءت لصالح وسعادة الإنسان ودفع الضرر عنه، ولذلك لا بد من أن تحقيق فهم الشريعة بما يتفق مع صالح الإنسان ودفع الضرر عنه”.

وواصل علام أن كل أمر ونهى ودجنا مصلحة الإنسان فى الشريعة، إما أن تكون معلومة ومرصودة، أو يخفى وجه المصلحة عن العلماء، أيضًا ما جاء النهي ألا لدفع مفسدة عن الإنسان.

واستطرد أن هناك فتاوى أقرها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها الصحابة رضوان الله عليهم، من بعده، وفق المنهج الواضح الذي تعلموه من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متابعًا أنه "في وقت سيدنا رسول الله كان هناك أصحاب مهن مثلا: الخياط فيتفق مع المصنع له، على مواصفات ومواد خام معينة، فكان المصنوع له بيسلم المادة الخام القماش، للصانع فى وقت رسول الله، فبحثوا في الفقه عن يد صانع المادة الخام واعتبروه ووصفوه أمانة، حتى يشجعوا الصناعة".

وأوضح أنه تم الاتفاق في عهد رسول الله على: "أنه لو تلف القماش اللي هو أمانة، دون تدخل له، فلا على الصانع شيء، فبعد رسول الله انتشرت ظاهرة تلف المادة الخام، فاتفقوا على تغيير وصف اليد، واعتبروا المادة الخام عنده مضمونة بضمانات معينة، حتى يحموا المجتمع من هذه الظاهرة".