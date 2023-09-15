"صحة المراهقين" عنوان مشروع أندية السكان بإدارة شباب بنى عبيد

نفذت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، ومؤسسة تدريبات أنشطة أندية السكان، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، مشروع عن صحة المراهقين بمركز شباب كفر الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد.

باشراف عاطف ابراهيم رئيس قسم الشباب بإدارة شباب بني عبيد، وحضور ياسمين محمد ، و نسرين السيد المدير التنفيذي لمركز الشباب، وندا مسئول نادي السكان.

عرفت ياسمين محمد المدربة بالمديرية نوادي السكان بأنها أندية داخل مراكز الشباب، وهي جزء من مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ويستهدف تنفيذ أنشطة توعوية للشباب من الجنسين على القضايا السكانية وتعمل على تهيئة وجعل نادي السكان كمكان آمن للتوعية بقضايا السكان.

كما ناقشت ياسمين اهداف المشروع ومنها رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية، وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة للمراهقين من الجنسين.

وأضافت المدربة بأن مرحلة المراهقة مرحلة من مراحل الحياة تقع بين الطفولة والبلوغ، بين سن 10 إلى 19 عاما. وهي مرحلة فريدة من نوعها في مراحل نمو الإنسان وفترة حاسمة لبناء أسس الصحة الجيدة.

وفي نفس السياق تحدثت المدربة عن ضروره الاهتمام بصحه المراهقين من أجل صحة جيدة، حيث يحتاج المراهقون إلى الحصول على المعلومات بما يشمل التثقيف حول مرحلة المراهقة الفسيولوجية بطريقة تناسب أعمارهم، وتوفير الفرص لتطوير المهارات الحياتية تقديم الخدمات الصحية الملائمة والفعالة، وتوفير البيئات الآمنة و الداعمة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الهادفة في تصميم التدخلات اللازمة وتنفيذها لتحسين صحتهم والحفاظ عليها.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة،