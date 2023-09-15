رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة للمستشفيات الجامعية

‏أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عدداً من القرارات بتكليف قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية، وهم تكليف الدكتور أحمد فتحي حامد النحاس الأستاذ بكلية الطب للقيام بأعمال مدير للمستشفيات الجامعية بجانب عمله، لحين تعيين مديراً تنفيذياً للمستشفبات الجامعية طبقاً لقواعد المحلس الأعلى، وذلك لمدة عام أو أيهما أقرب، وتكلييف الدكتور أحمد حامد علام الأستاذ المساعد بكلية الطب للقيام بأعمال مدير المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك لحين تعيين مدير جديد أو لمدة عام أيهما أقرب.

كما تضمنت القرارات ايضاً تكليف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد الأستاذ المساعد بكلية الطب القيام بأعمال مدير المستشفى المجاني والأشراف على العيادات الخارجية في المستشفى القديم، وذلك لحين تعيين مدير أو لمدة عام أيهما أقرب، وتكليف الدكتور السيد مصطفي علي الأستاذ بكلية الطب مشرفاً علي مستشفي الأورام لحين تعيين مدير أو لمدة عام أيهما أقرب.

وتكليف الدكتور أحمد علي إسماعيل المدرس بكلية الطب مشرفاً علي العنايات المركزة ووحدة الطواريء بالمستشفي القديم، لحين نقلها الي المستشفي الجامعي الجديد أو لمدة عام أيهما أقرب، بالإضافة إلى تكليف عمرو عبد الرحيم عبد الراضي للقيام بأعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفي القديم وذلك لحين شغل الدرجة الوظيفية، حسب القواعد المنظمة لذلك.