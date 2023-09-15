45 ألف منتفعة من خدمات "حقك تنظمى " بمرحلتيها الأولى والثانية في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ 44898 سيدة على مستوى المحافظة منهن 34314 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وبحضور مشرفين الوزارة عمرو زياد و محمد حمدي و احمد الشرة و وائل السيد

و أوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية إلى أن أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الثانية بلغ 15734 سيدة على مستوى المحافظة منهن 11867 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية و العيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة .

و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة .