تأهيل طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية لنهائيات الوكالة الألمانية

تأهل طلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة للنهائيات بحاضنة أعمال ابتكار لدعم ريادة الأعمال الزراعية بنظام الري الذكي والذي يأتي ضمن مشروع الابتكار الزراعي الذي اطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر نيابة عن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف.

يأتي ذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - إدارة الإرشاد الزراعي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) التي تم توقيعها في مارس ٢٠٢١م.

وتأهل طلاب الجامعة من بين ٥٢ مشروع وذلك بعد اجتيازهم للتدريبات وكتابة نموذج العمل والموازنة.

من جانبه هنأ الدكتور خضر طلاب الجامعة على التأهل للنهائيات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من العمل بالتقنيات الحديثة لتقليل استهلاك الطاقة واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الابتكار، وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 بكافة مجالات التنمية الاقتصادية .

موضحًا أن الدولة المصرية تشهد خطوات جادة للتوسع الزراعي؛ لتحقيق الأمن الغذائي واستقطاب عدد كبير من المزارعين والمستثمرين نحو الاستثمارات الزراعية في ظل ما تحققه حاليًا من عائد مناسب، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة لا سيما في مشروعات الاستصلاح الجديدة التي تتضمن مساحات واسعة، يسهل فيها تطبيق المنظومة الحديثة، وبناء على دراسات وتنسيق بين الجهات المعنية بالرصد المناخي والمياه والزراعة والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن مشروع الابتكار الزراعي يهدف إلى زيادة دخل ١٠٠٠٠ مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر في قطاع البستنة، مع التركيز على ثلاث سلاسل قيمة: النباتات الطبية والعطرية (البابونج والشمر والمردقوش والريحان)، البصل والثوم، والفلفل الحار. تهدف الأنشطة المخطط لها إلى تحسين الممارسات في مرحلة الإنتاج، زيادة القيمة على مستوى المزرعة، وتقديم الدعم في حل تحديات التسويق لكل من التجارة الدولية والمحلية من خلال التعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين كلا القطاعين الخاصين من القطاعات المركزية في تدخلات المشروع.

ياتى تأهيل طلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية للنهائيات بحاضنة أعمال ابتكار ضمن مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "الابتكار الزراعي"