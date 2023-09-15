التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ 25%

طرحت وزارة التموين حلوى المولد النبوي الشريف، مجمعاتها الاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف، أن حلوى المولد النبوى الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكى مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

وأوضح اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان المجمعات الاستهلاكية، قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة، وأكد أن هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يومياً حسب طلب المواطنين، مشيراً إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير إن الكميات التي يتم طرحها يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيراً إلى أنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.