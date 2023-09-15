رحلات سفاري صحراء دبي وأفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها

تقدم العديد من شركات السياحة في دبي باقة من رحلات السفاري الصحراوية الرائعة، والتي تشمل أنشطة ومغامرات مختلفة في صحراء دبي، منها على سبيل المثال؛ التزلج على الرمال، وركوب سيارات الدفع الرباعي، ومنطاد الهواء الساخن، وغيرها من الأنشطة والمغامرات الأخرى.

أفضل 6 أنشطة في صحراء دبي

في السطور القادمة نلقي الضوء على أفضل الأنشطة في صحراء دبي، وهي كالآتي:

التزلج على الرمال

يعتبر التزلج على الرمال فرصة رائعة للاستمتاع بالطبيعة والتضاريس الصحراوية المدهشة، كما يساعد هذا النشاط على الاسترخاء والتخلص من التوتر، فضلاً عن تحسين مهارات التوازن والتحكم في الجسم، ويُعد التزلج على الرمال شبيهًا بالتزلج على الجليد، لكنه يتم على سطح الرمال بدلاً من الثلج.

للقيام بالتزلج على الرمال يحتاج المشاركون إلى لوح تزلج مخصص لهذا الأمر، بالإضافة إلى أنه يفضل ارتداء معدات السلامة مثل خوذة ومعاطف واقية وقفازات، كما يجب الالتزام بالسلامة واتباع تعليمات المدربين المحترفين أثناء ممارسة التزلج على الرمال للتأكد من الاستمتاع بالتجربة بأمان.

ركوب السيارات رباعية الدفع

استمتع بمغامرة لا تُنسى مليئة بالتشويق مع monster experience والاستمتاع بجولة مميزة في صحراء دبي، من خلال ركوب السيارات رباعية الدفع في الصحراء والتي تتيح لك فرصة الاستمتاع بالمغامرة والإثارة واستكشاف الطبيعة والتأمل في جمال الصحراء.

من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها أثناء ركوب السيارات رباعية الدفع في الصحراء هو اتباع قواعد واحتياطات السلامة اللازمة، ويجب ارتداء معدات السلامة كالخوذة والنظارات والمعاطف الواقية، بالإضافة إلى اتباع تعليمات المرشدين والتعامل بحذر لتجنب الحوادث والإصابات.

رحلات السفاري في صحراء دبي

تعتبر رحلات السفاري في صحراء دبي تجربة ممتعة ومثيرة تتيح للزوار استكشاف الجمال الطبيعي للصحراء واكتشاف ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعادة ما تبدأ الرحلات في فترة ما بعد الظهر، وتشمل رحلة سفاري صحراء دبي عدة أنشطة رائعة منها ركوب دراجه الدراجات الرباعية وركوب الجمال.

ومن أبرز الأنشطة التي تقدمها رحلات السفاري في صحراء دبي مشاهدة غروب الشمس في الصحراء، بالإضافة إلى تناول المأكولات العربية التقليدية اللذيذة في مخيم بدوي تقليدي، مع مشاهدة العروض الترفيهية الحية مثل الرقص الشرقي والتنورة.

ركوب منطاد الهواء الساخن

ركوب منطاد الهواء الساخن فوق صحراء دبي تجربة رائعة ومذهلة، حيث يتيح لك فرصة الاستمتاع بمناظر الصحراء الخلابة من الأعلى، بما في ذلك الكثبان الرملية، ورؤية الغزلان والمها العربي، مع مشاهدة شروق الشمس أو غروبها، وهذه بالطبع تجربة مذهلة لا تُنسى. تقدم معظم الشركات التي توفر رحلات منطاد الهواء الساخن وجبة الإفطار أو العشاء قبل أو بعد الرحلة، حيث يمكنك الاستمتاع بالطعام والمشروبات في سحر الصحراء.

ركوب الدرجات الهوائية في مضمار صحراء دبي

يعتبر مضمار صحراء دبي واحدًا من أفضل الأماكن المخصصة لركوب الدراجات الهوائية في المدينة، حيث يوفر المضمار مسارات تناسب مختلف الأعمار، ويمكنك اختيار ركوب الدراجة لمسافات طويلة أو قصيرة بناءً على رغبتك ومهاراتك في قيادة الدراجة.

قبل القيام برحلتك في مضمار صحراء دبي، يجب عليك التأكد من أن دراجتك في حالة جيدة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء معدات السلامة مثل الخوذة والقفازات وواقي الركبة، ولا تنسى إحضار كمية كافية من الماء ووجبات خفيفة. إذا كنت مبتدئًا في ركوب الدراجات الهوائية، فمن المفضل الانضمام إلى جولة بقيادة مرشد أو تلقي دروس تعليمية لتعلم المهارات الأساسية لركوب الدراجة الهوائية في الصحراء.

استمتع بمغامرتك في ركوب الدراجات الهوائية في مضمار صحراء دبي واستمتع بالتحديات الرائعة والمناظر الخلابة المحيطة!

تناول الطعام اللذيذ في صحراء دبي

تناول الطعام في صحراء دبي يعد تجربة لا تُنسى، حيث يمكنك الجمع ما بين أشهى المأكولات والثقافة العربية في بيئة فريدة وساحرة. استمتع بتناول الطعام البدوي التقليدي الشهي مثل المرقوق والمجبوس، والشعيرية والهريسة، مع الاستمتاع باحتساء الشاي العربي التقليدي.

كما يمكنك الاستمتاع بليلة شواء تقليدية في وسط الصحراء، وإعداد أشهى المشويات والتي تشمل الكباب، والشيش طاووق، والمشاوي البدوية الأخرى، كما يمكنك أيضًا تجربة الخبز البدوي التقليدي المعروف بالرقاق.

تعتبر سفاري صحراء دبي تجربة رائعة تقدمها العديد من الشركات السياحية في دبي، ولكن تأكد من اختيار شركة سياحية موثوقة وذات سمعة جيدة لضمان تجربة ممتعة وآمنة.