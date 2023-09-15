عرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك قدمت فرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، عرضا فنيا متميزا علي المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم، قدمت خلاله باقة من الأغاني المتنوعة الفردية والجماعية، وسط حضور جماهيري كبير.

تنظيم وقت الدراسة وتحقيق الأهداف الدراسية.. محاضر بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان '' تنظيم وقت الدراسة وتحقيق الأهداف الدراسية''، تحدث خلالها حاتم عبد العظيم أمين المكتبة، حول أهمية تنظيم الوقت والاستفادة من وقت الفراغ خاصة فى أيام الدراسة، لتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت وتحقيق الأهداف، كما أكد علي أهمية تحديد الأهداف وترتيبها من حيث الأولوية للبدء بالأهداف حسب أهميتها، وقيمة الوقت اللازم لتحقيقها.

ونظم نادى الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكى لقصة بعنوان '' اليتيم '' تأليف عبد الحميد جودة السحار، نفذتها نجاة شعبان أخصائي الطفل بالموقع، وذلك بحضانة الفاروق باطسا، تناقش القصة جانبا من سيرة حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلي صفاته الحميدة، وأخلاقه الكريمة التي يجب أن نقتدي بها.

ونظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة حكي لقصة بعنوان '' النصيحة الغالية '' تأليف اسماعيل عبد الفتاح، نفذتها مها عويس أمينة المكتبة، إلى جانب محاضرة بعنوان '' تنمية المهارات الحياتية لدي الأطفال''، أكدت خلالها عزة رفعت مسئول مكتب الخدمة الإجتماعية بإدارة غرب الفيوم التعليمية ضمن فعاليات النشاط الصيفي الذي يقدمه فرع ثقافة الفيوم، على ضرورة أن يعتاد الطفل على إتقان المهارات الحياتية منذ الصغر، على سبيل المثال، تنظيف البيئة من حوله، سواء في المنزل أو المدرسة أو الشارع، ثم أوضحت بعض المهارات التي ينبغي على الطفل تعلمها منها مهارة التواصل مع الآخرين، والإنصات، بينما يقضي الطفل أغلب وقته أمام الشاشات مما يؤثر على مهاراته الإجتماعية، أيضا مهارة إجراء محادثات مع الآخرين، فيما يتقن الغالبية إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع أصدقائهم، لا يتقن بالضرورة التحدث وجهًا لوجه لفترة طويلة، وأضافت أنه ينبغي على الطفل تعلم مهارة التفكير، ومهارة البحث عن المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة، وإستخدام مهارات البحث للوصول إلى الحقيقة، كما إن تعليم الطفل مهارة الإدخار منذ الصغر أمر ضروري.

ونظم بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان '' تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات''، تحدث خلالها شعبان إبراهيم أستاذ اللغة العربية، حول مفهوم الترشيد، أنواع الطاقة، وأهمية ترشيد الاستهلاك، كذلك التحديات التي تواجه الدولة فى ترشيد استهلاك الطاقة.