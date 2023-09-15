فريق  بنى سويف ينجح فى ضم  اللاعب شعبان سيد  من الإعلاميين

نجح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف بقيادة أحمد معوض، المدير الفني في استعادة لاعبه السابق شعبان سيد قادمًا من نادي الإعلاميين.

يأتي ذلك في إطار استعدادات بني سويف للموسم الجديد بالقسم الثالث، حيث من المقرر مشاركته بالمجموعة الرابعة.

وجاء انضمام شعبان إلى بني سويف في إطار الانتقال الحر، بعد رحيله من الإعلاميين بنهاية الموسم الماضي، حيث يلعب في مركز الجناح وصانع الألعاب.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى بني سويف في حضور إبراهيم الشيمي، عضو مجلس إدارة نادي بني سويف والمشرف على الكرة.

وكان شعبان من ناشئين نادي بني سويف وتم تصعيده للفريق الأول وتألق معه بالقسم الثاني، وانتقل إلى الإعلاميين بالموسم الماضي، ليعود مرة أخرى إلى بني سويف.