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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك: مواجهة أرتا سولار صعبة ونثق في اللاعبين

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، وشدد على ثقته في اللاعبين.

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وأضاف عبد الهادي أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قام بدراسة الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي، وتم الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس .

وفيما يخص إقامة المباراة  على ملعب من النجيل الصناعي، قال المدرب العام إن  الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من  خلال خوض مران في مصر على نفس نوعية الملعب، بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب، واطمأن خلاله  الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم مع هذا الأمر. 

واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته مشددا على أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لديه الثقة الكاملة  في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية و الفوز  في اللقاء، لقطع  خطوة كبيرة في هذا الدور من بطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار :

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدًا السبت في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

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