تواصل نيابة الجيزة التحقيقات، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين، تسبب في إصابة 4 أشخاص، وأمرت بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الحادث.

القصة الكاملة لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالجيزة

وكشفت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أسفر عن انقلاب السيارة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، تلقت بلاغا بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الأمن بصحبة سيارة الإسعاف لمحل الواقعة.

مالك إسطبل يتعدى على 3 أشخاص بالجيزة

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من مالك إسطبل خيل ، كائن بدائرة القسم أنه حال حضوره لمحل عمله اكتشف قيام شخصين بالتعدى على آخر مما أدى لوفاته فأمسك بهما وقام بإيثاقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ .

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وبإعادة مناقشة المُبلغ اعترف باختلاقه للواقعة وقرر أن 3 من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه فى مجال الخردة عرضوا عليه شراء 2 ميزان وإسطوانة بوتاجاز كانوا بحوزتهما من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالى المتفق عليه إكتشف سرقة مبلغ مالى - هاتفه المحمول فإتهمهم بالسرقة وقام بتقييدهم وإحتجازهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب ، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فاختمر فى ذهنه اختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مسائلته ، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اتهم المُبلغ بإحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.