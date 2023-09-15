أسعار الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الجمعة بعد القفزة العالمية

أسعار الذهب.. استقرت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة المصرية، بالتزامن مع ارتفاع أوقية المعدن الأصفر على المستوى العالمي بأكثر من 8 دولارات، مع حالة من الهدوء تشهدها أسواق الذهب.

وسجلت أسعار الذهب اليوم من عيار 21 مستوى 2190 جنيهًا للجرام، وتفرض محال الصاغة مصنعية على شراء الجرام الواحد، والتي تتراوح بين 80 جنيها وحتى 120 جنيهًا، ويعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا في محافظات مصر المختلفة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة،والتي جاءت على النحو الاتي:

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في مصر

الذهب

أسعار الذهب عيار 24

بلغت أسعار الذهب عيار 24، نحو 2503 جنيهات للجرام، وتتراوح قيمة المصنعية على شراء الجرام الواحد بين 120 جنيهًا وحتى 150 جنيهًا، ويعد هذا العيار من المعدن النفيس الأكثر انتشارا في نطاق دول الخليج العربي.

أسعار الذهب عيار 18

استقرت أسعار الذهب عيار 18، عند مستوى 1877 جنيها للجرام، وتتراوح قيمة المصنعية على شراء جرام الذهب عيار 18 بين 60 جنيهًا وحتى 80 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب

سجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم، في أسواق المعدن النفيس مستوى 17520 جنيها، ويزيد على السعر المعلن حوالي 300 جنيه مصنعية لشراء الجنيه.