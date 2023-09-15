مؤتمر علمي بأسيوط يناقش علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي

نظمت جمعية التغذية المصرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بأسيوط مؤتمرها العلمي الأول حول "علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي "، وذلك بحضور أساتذة الطب بجامعة أسيوط وجامعة اسفينكس وجامعة ميريت ولفيف من أطباء وزارة الصحة بقيادة الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومشاركة نقابة العلاج الطبيعي بقيادة دكتور محمد حسن نقيب أطباء العلاج الطبيعي بأسيوط ..

شارك في المؤتمر الذي يعد من أكبر مؤتمرات التغذية على مستوى صعيد مصر عدة جهات متعلقة بمجال التغذية ؛ حيث شارك أكثر من 20 شركة مساهمة...

يهدف المؤتمر الي ربط كافة التخصصات الطبية بتخصص التغذية العلاجية.. حيث تحتوي المؤتمر علي عدد 3 ورش عمل قيمة تبادل خلالها المشاركين والحضور الاسئلة فيما بينهم وبين المتخصصين من رؤساء الجلسات والمؤتمر أساتذة الطب بجامعة أسيوط وجامعة اسفينكس وجامعة ميريت..

وخلال حديثه بكلمته الافتتاحيه بالمؤتمر اكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط استاذ الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد بجامعة أسيوط حرص وزارة الصحة على المشاركة وتنظيم المؤتمرات العلمية الطبية؛ لما تمثله من أهمية لتطوير الثقافة الطبية، والعمل على اكتساب كل ما هو جديد في العلوم الطبية، كما أنها تحمل أهمية كبيرة في التبادل الفكري بين العاملين في المجال الطبي، بجانب معرفة المزيد من الأساليب الحديثة والمهارات والخبرات الخاصة بالآخرين، إلى جانب الاستماع إلى أراء وأقوال أساتذة دوليين والتعلُم والاستفادة من خِبراتهم وأقوالهم.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بأسيوط خلال كلمته بالقائمين على المؤتمر، الذي يحظى بحضور قامات من أساتذة الطب ، مضيفا أن التغذية أحد أهم الموضوعات التي دائما ما تجمع بين عده تخصصات علمية.

مضيفاً إلى أن مؤتمر التغذية العلاجية يعد من أنجح المؤتمرات ، حيث يحظى بمشاركة واسعة من مختلف التخصصات مشيراً إلى أن التغذية العلاجية أحد نقاط القوة بجامعة أسيوط ومستشفيات وزارة الصحة ، ودائما تتميز بمشاركة بين كافة التخصصات.

من جانبه وجه الدكتور محمد حسن نقيب أطباء العلاج الطبيعي بأسيوط الشكر للقائمين علي إقامة هذا المؤتمر العلمي المتميز داخل أروقة جامعة أسيوط العريقة، وأضاف أن المؤتمر يحظى بحضور كبير.

واكدت دكتورة هبة الجلفي رئيس المؤتمر أن علم التغذية علم منفصل وله أهمية بالغه حيث يتداخل مع كافة التخصصات الأخرى... مشيرة إلي ان المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة التغذية على مستوى الصعيد،

واضافت الجلفي أن المؤتمر ناقش تأثير وزن الجسم على مريض يعاني من مشاكل في الركبة .. هشاشة العظام في الركبة _وجهة نظر العلاج الطبيعي ..تأثير إيقاع الساعة البيولوجية ..العلاج غير الجراحي ونحت الجسم ..الرضاعة الطبيعية والتغذية للأطفال ..التغذية للمرأة الحامل .. متلازمة التعب المزمن ..أسباب ومشاكل التغذية لدى كبار السن .. ثبات فقدان الوزن: لماذا يحدث وماذا يفعل .. الغدة الدرقية والوزن هل هناك أي روابط مثيرة للاهتمام؟ .. المظاهر العصبية لاضطرابات الجهاز الهضمي والتغذية .. نمط الحياة والعقم .. تغذية الخصوبة

فيما أوضحت دكتورة ايمي انيس رئيس المؤتمر أن المؤتمر تضمن 6 جلسات علمية و 28 محاضرة و 3 ورش ؛ تناولت مناقشات حول تعديل نمط الحياة لحياة صحية .. مطبات وتفسيرات خاطئة للتجارب السريرية، قديمة ولكنها جديدة دائمًا ..تأثير السمنة ..الجزء المفقود لنجاح جراحات السمنة .. السمنة والسرطان ..القضية الغذائية في مرضى السرطان .. دور العلاج الطبيعي العام في الوذمة اللمفية .. معالجة السمنة: الأدلة وعدم اليقين ..لغز المغذيات الدقيقة التطبيقية في أمراض العظام ..

كما شهد المؤتمر تكريم عدد من المشاركين

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط

"علاقة التغذية بأمراض التمثيل الغذائي" المؤتمر العلمي الأول لجمعية التغذية المصرية بأسيوط