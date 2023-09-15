خبيرة تغذية تكشف الكميات المسموح بتناولها من حلوى المولد (شاهد)

حذرت الدكتورة ناهد لطفي أستاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء، من تناول حلوة المولد التي تحتوي على الألوان الصناعية كالملبن الملون، لأنها تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة.

مضادات الأكسدة والدهون الصحية

وأكدت “لطفي ” خلال حوارها مع برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية "DMC" إن الحلوى المسموح بتناولها هي التي بها المكسرات لأنها غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية وتحتوي على بروتينات ودهون صحية، لذلك فإن نسبة المكسرات نفس نسبة السكر.

تناول قطعة واحدة فقط

وشددت على تناول قطعة واحدة فقط من حلوي المولد خلال اليوم، ويتم قياس مستوي الانسولين بالدم، ناصحة حال الزيادة في تناول الحلوى في اليوم يبدأ الفرد بممارسة رياضة المشي نصف ساعة يوميا على الأقل و كثرة شرب المياه.