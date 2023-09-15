14 أكتوبر.. كسوف حلقي للشمس وكأنها خاتم من النار يزين السماء

ظاهرة فلكية رائعة تظهر في السماء وهو كسوف حلقي للشمس وكأنه خاتم من النار في السماء، بسبب مرور القمر أمام الشمس 14 أكتوبر 2023 بعد حوالي شهر من الآن، ويكون مُشاهدًا بسماء أمريكا الشمالية والجنوبية، وغير مشاهد في الوطن العربي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يجب عدم الخلط بين الكسوف الحلقي وبين الكسوف الكلي، ويغطي القمر الشمس بالكامل، اما أثناء الكسوف الحلقي، يكون القمر صغيرا جدا بحيث لا يمكن تغطية الشمس بالكامل.

ونتيجة للمدار الإهليلجي للقمر، فعندما يمر القمر أمام الشمس تظل حلقة مرئية " حلقة النور" في السماء بالرغم من ذلك يبقى حدثًا فلكيًا رائعًا جدًا.

وأوضحت الجمعية الفلكية، أن الراصدين يختبرون ضمن مسار الكسوف المركزي، انخفاض ضوء النهار عندما يمر ظل القمر، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهواء ببضع درجات.

ويبلغ عرض "مسار الكسوف الحلقي" حوالي 100 ميل على طول خطه المركزي، وستكون الشمس على شكل حلقة لأكثر من 4 دقائق مع تغطية تصل إلى 95% من القرص الشمسي.

ويحتاج كسوف الشمس الحلقي، إلى وسائل رصد أمنه في كافة مراحلة فحتى جزء من الشمس بنسبة 5% يمكن أن يكون ساطعاً بشكل يعمي البصر، لذلك يجب استخدام نظارات الكسوف المعتمدة الحاصلة على شهادة الجودة.

ولفتت الجمعية، إلى أنه خارج مسار الكسوف الحلقي يرى الراصدون الشمس تتحول إلى هلال، بنسب متفاوته اعتمادا على قربهم او بعدهم عن مسار الكسوف، وهذا ما يسمى "الكسوف الجزئي" وسيشاهد باستخدام نظارات الكسوف في كل أمريكا الشمالية والجنوبية تقريبًا.

وأشارت الجمعية، إلى أن هناك الكثير لتجربته أثناء الكسوف منها التغيرات في أصوات العصافير وأصوات الحشرات، فمن المعروف أن الحياة البرية تستجيب لانخفاض ضوء الشمس، ويمكن باستخدام التلسكوبات المزودة بفلتر خاص بالشمس مشاهدة حبيبيات رائعة من ضوء الشمس "خرزات بيلي" تتلألأ عبر الجبال القمرية خاصة حول القطبين الشمالي والجنوبي للقمر.