الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط مُهرب أجهزة تتبع وتحديد مواقع وكاميرات مراقبة بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع GPSوكاميرات المراقبة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد.

 

 وذلك بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على منصات التواصل الاجتماعي يستخدمها في الترويج لبيع تلك الأجهزة، كما أسفرت التحريات عن إتخاذ المذكور أحد المخازن بمنطقة أوسيم بالجيزة مكاناً لتخزين تلك الأجهزة المهربة.

 

ضبط المتهم وعثر بحوزته على 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع، و180 كاميرا مراقبة لاسلكية، و2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

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