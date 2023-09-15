صحة الشرقية تختتم فعاليات حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لـ 110 ألف سيدة

أختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بالمحافظة، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٠٩٩٢٨ منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٦٤٨٩ سيدة.

وقامت فرق المرحلة الثانية أمس بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لعدد ١١٨٧٠ سيدة، وبلغ الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٥١٥ سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية ٦٠٦٣٧ سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٤١٧٣٩ سيدة، بالإضافة إلي تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد ٤٩٢٩١ منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها ٣٤٧٥٠ سيدة، بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، خلال ١٠ أيام، بمعدل ٥ أيام لكل مرحلة شملت المرحلة الأولى عدد ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، هي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، كفر صقر، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، أولاد صقر"، خلال الفترة من ٢ إلي ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وشملت المرحلة الثانية، عدد ٩ إدارات صحية بالمحافظة، هي "الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، منشأة أبو عمر، صان الحجر، أبو حماد، القرين، ديرب نجم، بلبيس"، استمرت أيضاً ٥ أيام متتالية من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.