رفع 51 ألف طن قمامة ومخلفات مبانى من مراكز الشرقية



ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع 51480 طن قمامة ومخلفات مباني بنطاق المحافظة خلال شهر اغسطس الماضي.

أكد محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وذكر بأنه يتم رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة