الأهلي يواجه الجونة في بطولة الجمهورية 2009

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي لـ مواليد 2009 يلتقي اليوم الجمعة خارج ملعبه مع الجونة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



يخوض « أهلي 2009 » مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز ليعوض خسارته في لقاء الجولة الأولى أمام زد، بهدف دون رد، من أجل تعديل أوضاعه مبكرًا والبدء في المنافسة على صدارة الترتيب.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

