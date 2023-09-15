إزالات فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس من ازالة حالتين تعدي بالدبش الابيض على مساحة 650م بعزبة أبو يونس التابعة لمدينة بلبيس، وبالوحدة المحلية بغيته تم تنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحه ٢٠٠ متر بجوار بطريق العاشر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق من فك شدة خشبية لصبة دور ثاني علوي بناحية الصالحية الجديدة.

وفي مدينة منشأة ابو عمر، تم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لشدة خشبية لمنزل مقام بالمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

وفي مركز مشتول السوق، تم ازالة سور بالدبش الابيض والاسمنت أقيم على الأرض الزراعية بالمخالفة بمنطقة الجيزاوية، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد من فك شدة خشبية عبارة عن دور ثالث علوي بقرية القطاوية وعزبة تل شمنديل بالقطاوية دون الحصول على تصريح بناء داخل الكتلة السكنية، كما تم إزالة أربع حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية بمساحه 60 م عبارة عن مباني دبش بالشيخ جبيل، وإزالة أسوار طولية بمساحات مختلفة بإجمالي أطوال 180 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.